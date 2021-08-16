Trabzonspor Malatyaspor deplasmanında! İşte Fırtına'nın 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftasında bu akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yeni sezon öncesi kadrosunu 7 takviye ile güçlendiren Karadeniz ekibi; Marek Hamsik, Gervinho, Cornelius, Bruno Peres, Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan gibi önemli isimleri transfer etti.

Avrupa Konferans Ligi'nde de play-off turuna kalan bordo-mavililer, lige de galibiyetle başlamak istiyor. Hedef şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek.Bordo-mavililerde sakatlığı süren Abdülkadir Ömür dışında eksik bulunmuyor. Takımla birlikte sadece iki antrenmana çıkan ancak hazır gözüken Corneilus için son kararı Abdullah Avcı verecek. Tecrübeli teknik adamın, Cornelius dışında Molde FK maçındaki kadroyu koruması bekleniyor.

İŞTE MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ, MUHAMMED, AWUKU, SEMIH, HAFEZ, BUĞRA, NSHIMIRIMANA, CENGIZHAN, AABID, HAQI, TETTEH

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR IE, HUGO, PERES, BERAT, HAMSIK, BAKASETAS, GERVINHO, NWAKAEME, CORNELIUS (DJANINY)

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bordo-mavililer dün Mehmet Ali Tesisleri'nde yaptığı idmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeni transferler Fode Koita ve Dorukhan Toköz ile sakatlığı süren Abdülkadir Ömür maç kadrosuna alınmadı. Takım antrenmanın ardından uçakla Malatya'ya giderek kampa girdi.

MALATYA DA İDDİALI

Yeni Malatyaspor'da hedef en az 1 puan. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "İlk maçlar her zaman zor olur. Trabzonspor, önemli transferler yaptı. Hem bizim açımızdan hem de onların açısından zor bir maç olacak. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak en az bir puan almak istiyoruz." dedi. Yenilenen stat zemininin maça hazır olduğu da bildirildi.