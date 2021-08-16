Trabzonspor maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar... | TS haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları maçın ardından A Spor ekranlarında yer alacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Muhammed, Awuku, Semih, Hafez, Buğra, Nshimirimana, Cengizhan, Aabid, Haqi, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius (Djaniny)

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.