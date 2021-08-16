Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'a Kocaelispor talip oldu

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kamp performansından sonra kadroda tutmak istediği Murat Cem Akpınar'a Kocaelispor talip oldu. Akpınar, geçtiğimiz sezon formasını giydiği yeşil-siyahlıların 2. Lig'den 1. Lig'e yükselmesinde büyük katkı sağlamıştı. Körfez ekibinin, Trabzonspor'dan gelecek cevaba göre oyuncuyla temasa geçeceği bildirildi.

Kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Murat Cem, 1461 Trabzon, Hekimoğlu ve Kocaelispor gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Güncel piyasa değeri 250 bin euro olan genç futbolcunun bordo-mavili takımla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.