Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da rota yeniden Nicolas N'Koulou

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da rota yeniden Nicolas N'Koulou

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Simon Deli transferini askıya alan bordo-mavililer bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Nicolas N'Koulou ile tekrar görüşmelere başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da rota yeniden Nicolas N'Koulou

Fırtına'da stoper bölgesine takviye arayışları devam ediyor. Büyük ölçüde anlaşmaya varılan Simon Deli, menajerinin tavırları nedeniyle askıya alınmıştı. Alternatif isimlere yönelen bordo-mavililer son olarak Torino'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Nicolas N'Koulou ile yeniden görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da rota yeniden Nicolas N'Koulou

Daha önce sadece temas sağlanan oyuncuyla bu kez resmi olarak masaya oturulacak. 31 yaşındaki N'Koulou'nun yedek kalmak istemediği ve bu nedenle kararsız olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da rota yeniden Nicolas N'Koulou

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir stoper daha istemesine rağmen mevcut stoperler Edgar ve Hugo ikilisini mecbur kalmadıkça bozmayı düşünmediği belirtildi.

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