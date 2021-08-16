Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da rota yeniden Nicolas N'Koulou

Fırtına'da stoper bölgesine takviye arayışları devam ediyor. Büyük ölçüde anlaşmaya varılan Simon Deli, menajerinin tavırları nedeniyle askıya alınmıştı. Alternatif isimlere yönelen bordo-mavililer son olarak Torino'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Nicolas N'Koulou ile yeniden görüşmelere başladı.

Daha önce sadece temas sağlanan oyuncuyla bu kez resmi olarak masaya oturulacak. 31 yaşındaki N'Koulou'nun yedek kalmak istemediği ve bu nedenle kararsız olduğu öğrenildi.