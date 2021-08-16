Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı sonrası Ahmet Ağaoğlu'dan galibiyet yorumu!

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun o açıklamaları...

"Skor aldatmasın. Yeni Malatyaspor henüz hazır değil. Biz sezonu erken açtık. Ön elemede oynadığımız maçlar bizim için artı ve avantaj. Neresinden bakarsak bakalım, farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir maç."

"Roma, çok zor bir kura. Abartmıyorum, Şampiyonalar Ligi'ne mi kura çektik dedik."

"Oynanmamış bir maçın sonucunu tahmin etmek kolay değil. Artık rakip Roma veya bir başkası, geçmek zorunda olduğumuz bir rakip. Zor bir maç ama Molde'yi geçtiğimiz gibi, Roma'yı da geçeriz. O günün koşullarına bağlı."

"Trabzonspor ile Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı diyorlar, diğerleri ne yapacaklar? İkinci, üçüncü olmak için mi oynayacaklar? O kadar erken ki daha... Bugün bunu konuşmak için çok erken. Bana uzak yorumlar. Çıkacağız, oynayacağız, göreceğiz."