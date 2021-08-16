CANLI SKOR | Y.Malatyaspor - Trabzonspor maçı canlı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.



YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Semih, Haddadi, Buğra, Aabid, Mallan, Adem Büyük, Tetteh, Mustafa

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'ten itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları maçın ardından A Spor ekranlarında yer alacak.