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CANLI SKOR | Y.Malatyaspor - Trabzonspor maçı canlı

Son dakika Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:56 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:16
CANLI SKOR | Y.Malatyaspor - Trabzonspor maçı canlı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.


YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Semih, Haddadi, Buğra, Aabid, Mallan, Adem Büyük, Tetteh, Mustafa

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'ten itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları maçın ardından A Spor ekranlarında yer alacak.

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