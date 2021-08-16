Abdullah Avcı: Zirve yakışır

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunculardan galibiyet istedi. Tecrübeli teknik adamın son toplantıda yaptığı konuşmada, kamp döneminden itibaren gerçekleştirdikleri çalışmaların karşılığını alma zamanının geldiğini belirterek, "Başlangıçlar önemlidir. Malatyaspor maçında galibiyetle startı verip, devamını o şekilde getirmeliyiz. Yaptığımız çalışmaların karşılığını görmek istiyorum. Bu sezon hedeflerimiz büyük, bu sezon Trabzonspor adını hep birlikte yakıştığı yere taşıyacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.