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Abdullah Avcı: Zirve yakışır

Avcı, “Başlangıçlar önemlidir. Galibiyetle start alıp öyle devam etmek istiyoruz. Trabzonspor’u yakıştığı yere taşıyacağız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Abdullah Avcı: Zirve yakışır
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunculardan galibiyet istedi. Tecrübeli teknik adamın son toplantıda yaptığı konuşmada, kamp döneminden itibaren gerçekleştirdikleri çalışmaların karşılığını alma zamanının geldiğini belirterek, "Başlangıçlar önemlidir. Malatyaspor maçında galibiyetle startı verip, devamını o şekilde getirmeliyiz. Yaptığımız çalışmaların karşılığını görmek istiyorum. Bu sezon hedeflerimiz büyük, bu sezon Trabzonspor adını hep birlikte yakıştığı yere taşıyacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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