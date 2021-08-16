Abdullah Avcı Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. 3 şehidimiz var. Bir yandan işimizi devam ettirmek zorundayız. Bütün amacımız taraftarımızı, insanları mutlu edebilmek.

Sezona başlıyoruz, iyi çalıştık, kadro değişimi oldu. Avrupa Kupası'nda tur atladık, Türkiye Ligi'ne start vereceğiz.

Yeni Malatyaspor zor bir takım, geçen sezon 3'lü defans ile tamamladılar. Bugün de 3'lü defans ile karşılaşacağımızı düşünüyorum.

Yeni Malatyaspor'u iyi analiz etmeye çalıştık, onları açmaya çalışacağız.

Futbol verilerle hareket edilen bir durumda artık. Cornelius sıfır değil, EURO 2020'de yarı finale kadar giden bir takımdaydı, oradaki verileri de aldık. Kenarda böyle güçlü bir oyuncunun olması hamle anlamında bizi rahatlattı.