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Abdullah Avcı Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, yeni transfer Cornelius ile ilgili de konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:13 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:22
Abdullah Avcı Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. 3 şehidimiz var. Bir yandan işimizi devam ettirmek zorundayız. Bütün amacımız taraftarımızı, insanları mutlu edebilmek.

Sezona başlıyoruz, iyi çalıştık, kadro değişimi oldu. Avrupa Kupası'nda tur atladık, Türkiye Ligi'ne start vereceğiz.

Yeni Malatyaspor zor bir takım, geçen sezon 3'lü defans ile tamamladılar. Bugün de 3'lü defans ile karşılaşacağımızı düşünüyorum.

Yeni Malatyaspor'u iyi analiz etmeye çalıştık, onları açmaya çalışacağız.

Futbol verilerle hareket edilen bir durumda artık. Cornelius sıfır değil, EURO 2020'de yarı finale kadar giden bir takımdaydı, oradaki verileri de aldık. Kenarda böyle güçlü bir oyuncunun olması hamle anlamında bizi rahatlattı.

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