UEFA'dan Uğurcan Çakır'a övgü

Karadeniz temsilcisi 3-3'ün rövanşında Molde ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Gol averajı kuralı kalktığı için mücadele uzamış. Başka gol olmayınca da penaltılara kalmıştı. Burada da Uğurcan Çakır kalitesini konuşturmuştu. UEFA da başarılı eldivenin Trabzonspor'a turu getirdiğini yazdı. UEFA resmi hesabından Uğurcan'ın penaltı atışındaki görüntülerini kare kare paylaştı. "Uğurcan Çakır eşittir penaltı vuruşlarının kahramanı" ifadelerini kullandı. Bordomavili taraftarlar da UEFA'nın bu paylaşımını retweet yaparak herkese duyurdular.