Trabzonspor'da Alanyaspor'dan bir transfer talebi daha! Efecan Karaca...

Trabzonspor taraftarı Alanyaspor'dan gelen Anastasios Bakasetas'ı çok sevdi. Henüz resmi imzayı atmamasına rağmen Manolis Siopis'i bağrına bastı. Ancak bir istekleri daha var. O da 2 yıldır bordo-mavili formayı giymek için büyük çaba gösteren Efecan Karaca. Taraftarlar, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için bir hamle daha yapılmasını istiyorlar.



Trabzonspor, Alanyaspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas'ı ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri yaparken, bordo mavililere bir Yunan daha gelecek.



Bilindiği üzere Fırtına, Alanyaspor'dan Bakasetas ile beraber Manolis Siopis'i de transfer etmeye çok yaklaştı.

"EFECAN'I DA ALALIM"

Ancak Trabzonsporlu taraftarların bir istekleri daha var. O da 2 yıldır bordo-mavili formayı giymek için büyük çaba gösteren Efecan Karaca. Taraftarlar, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için bir hamle daha yapılmasını istiyorlar.