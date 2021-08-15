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Trabzonspor'da Alanyaspor'dan bir transfer talebi daha! Efecan Karaca...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas'ı çok severken, Akdeniz ekibinden bir ismi daha transfer etmeye çok yaklaştı. Bilindiği üzere Fırtına, Alanyasporlu Siopis'i transfer edecek. Bununla beraber, Trabzonsporlu taraftarların yönetimlerinden bir isteği daha var. Efecan Karaca... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 10:51
Trabzonspor'da Alanyaspor'dan bir transfer talebi daha! Efecan Karaca...

Trabzonspor taraftarı Alanyaspor'dan gelen Anastasios Bakasetas'ı çok sevdi. Henüz resmi imzayı atmamasına rağmen Manolis Siopis'i bağrına bastı. Ancak bir istekleri daha var. O da 2 yıldır bordo-mavili formayı giymek için büyük çaba gösteren Efecan Karaca. Taraftarlar, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için bir hamle daha yapılmasını istiyorlar.

Trabzonspor, Alanyaspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas'ı ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri yaparken, bordo mavililere bir Yunan daha gelecek.

Bilindiği üzere Fırtına, Alanyaspor'dan Bakasetas ile beraber Manolis Siopis'i de transfer etmeye çok yaklaştı.

"EFECAN'I DA ALALIM"
Ancak Trabzonsporlu taraftarların bir istekleri daha var. O da 2 yıldır bordo-mavili formayı giymek için büyük çaba gösteren Efecan Karaca. Taraftarlar, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için bir hamle daha yapılmasını istiyorlar.

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