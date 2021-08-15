Trabzonspor Roma maçı biletleri satışa çıktı

Roma maçı biletleri dün satışa çıktı. Fiyatlar şu şekilde: Vip Platinum 1000 TL, Vip Gold 800 TL, Vip Silver 600 TL, Batı tribün 500 TL, Doğu tribün 350 TL, Fırtına tribün 200 TL, Kale Arkası 150 TL ve Misafir Takım tribünü 150 TL. Karşılaşmaya 2 doz aşı olanlar girebilecek. Ayrıca 2. dozun üzerinden 14 gün geçmiş olması da zorunlu tutuluyor.

ROMA MAÇINA SLOVEN HAKEM

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde 19 Ağustos'ta Roma'yı ağırlayacağı play-off ilk ayağının hakemi belli oldu. UEFA bu önemli randevuya Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug'u atadı. Yardımcıları Manuel Vidali, Robert Vukan olacak. 4. hakem Nejt Kajtazovic. Konferans Ligi'nde VAR sistemi kullanılmıyor.

GETAFE MAÇINDA DÜDÜK ÇALMIŞTI

Matej Jug, daha önce bordo-mavili ekibin tek maçını yönetti. Fırtına, bu karşılaşmada Getafe'ye 1-0 kaybetmişti. Türk ekipleri, Jug ile 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik gördü. Sloven hakem İtalyan takımlarına ise uğurlu geliyor. Çizme ekipleri Jug ile 4'te 4 yaptı. Roma da bu hakemin yönettiği mücadelede Cluj'u 5-0 mağlup etmişti.