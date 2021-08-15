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İşte sarı fırtına

Trabzonspor’un süper transferi Cornelius dün ilk idmanına çıktı. Danimarkalı yıldız attığı gollerle takımına kazandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
İşte sarı fırtına

Bordo-mavililerin transfer döneminin başında talip olup, akıl dolu bir stratejiyle renklerine bağladığı Andreas Cornelius ilk idmanına çıktı. Danimarkalı golcü salonda başlayan güç antrenmanından sonra takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıktı. Hazır olduğu görülen 28 yaşındaki futbolcu ilk idmanında çok da etkili oldu. Cornelius'un olduğu takım çift kale maçı kazandı. Birlikte zafer pozu verdiler. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet transferi listesinde 1 numarada yer alan tecrübeli forvetin kısa sürede takıma uyum sağladığı da gözlendi.

MALATYASPOR'A HAZIR

Andreas Cornelius'un Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyip giymeyeceği merak konusu. Abdullah Avcı takıma yeni dahil olduğu için Danimarkalı forveti maç başında kenarda tutması bekleniyor. Ardından oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

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