Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Siopis transferinde sona geldi | Atom karınca veda etti

Orta sahadaki müthiş çalışkanlığıyla takım arkadaşlarının "Atom karınca" lakabını taktığı 27 yaşındaki Yunan futbolcu da bordo-mavililer ile Akdeniz temsilcisi arasındaki transfer görüşmelerini yakından takip ediyor. Kariyerinin bu döneminde büyük bir takıma sıçrama yapmak isteyen Siopis, bir an önce iki kulübün el sıkışmasını bekliyor.