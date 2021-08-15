Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Siopis transferinde sona geldi | Atom karınca veda etti

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Siopis transferinde sona geldi | Atom karınca veda etti

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor, transferde dur durak bilmiyor. Son olarak kadrosunu Cornelius ile güçlendiren bordo-mavililer Alanyaspor forması giyen Siopis transferinde de sona geldi. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Siopis transferinde sona geldi

Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekibinin son gözdesi Alanyaspor forması giyen Manolis Siopis.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Siopis transferinde sona geldi

Orta sahadaki müthiş çalışkanlığıyla takım arkadaşlarının "Atom karınca" lakabını taktığı 27 yaşındaki Yunan futbolcu da bordo-mavililer ile Akdeniz temsilcisi arasındaki transfer görüşmelerini yakından takip ediyor. Kariyerinin bu döneminde büyük bir takıma sıçrama yapmak isteyen Siopis, bir an önce iki kulübün el sıkışmasını bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Siopis transferinde sona geldi

SONA YAKLAŞILDI

Karadeniz temsilcisi, Manolis Siopis için Alanyaspor'a 800 bin euro önerdi. Akdeniz ekibi ise kapıyı 1.5 milyon euro'dan açtı. İki kulüp arasında kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. Bu arada 27 yaşındaki oyuncunun transferin bitmesine kesin gözüyle baktığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Siopis transferinde sona geldi

Siopis'in Alanya'daki komşularıyla vedalaştığı öğrenildi. Tecrübeli yıldızın transferiyle birlikte Abdullah Avcı'nın orta saha yelpazesi iyice genişlemiş olacak. Böylece yerli kontenjanını da hesaplayarak satranç hamlelerini yapabilecek.

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