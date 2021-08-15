Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Siopis transferinde sona geldi | Atom karınca veda etti

Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekibinin son gözdesi Alanyaspor forması giyen Manolis Siopis.
Orta sahadaki müthiş çalışkanlığıyla takım arkadaşlarının "Atom karınca" lakabını taktığı 27 yaşındaki Yunan futbolcu da bordo-mavililer ile Akdeniz temsilcisi arasındaki transfer görüşmelerini yakından takip ediyor. Kariyerinin bu döneminde büyük bir takıma sıçrama yapmak isteyen Siopis, bir an önce iki kulübün el sıkışmasını bekliyor.
SONA YAKLAŞILDI
Karadeniz temsilcisi, Manolis Siopis için Alanyaspor'a 800 bin euro önerdi. Akdeniz ekibi ise kapıyı 1.5 milyon euro'dan açtı. İki kulüp arasında kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. Bu arada 27 yaşındaki oyuncunun transferin bitmesine kesin gözüyle baktığı kaydedildi.