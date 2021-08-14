Trabzonspor 27 yaşındaki ön liberoyu renklerine bağlıyor | Siopis geliyor

Bu sezon hedefini 'Mutlak şampiyonluk' olarak belirleyen Trabzonspor, transfer şova devam ediyor. Orta saha Hamsik, sol kanat Gervinho, sağ bek Peres, forvet Koita, sol bek İsmail Köybaşı, orta saha Dorukhan Toköz ve son olarak forvet Cornelius'u alan Fırtına, bir takviye de stopere yapıyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Manolis Siopis için devreye girdi. Alanyaspor'la bir sene sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki ön libero için geçtiğimiz günlerde ilk sıcak temas kuruldu. Abdullah hocanın, meslektaşı Çağdaş Atan'ı aradığı ve Siopis'le ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Kulübünden izin alarak futbolcu ile görüşen bordo-mavili yönetim, kısa sürede anlaşma sağladı. Ardından da hemen Akdeniz ekibi ile masaya oturuldu.

İlk önce takasla iki futbolcu talep eden turuncu-yeşilliler, ardından 1.5 milyon euro bonservis bedeli istedi. Trabzonspor'un en son 800 bin euro'ya çıktığı belirtiliyor. Ancak tarafların anlaşmaya yakın olduğu, hatta Alanya'nın Siopis'in yerine Portekiz'den iki futbolcu ile görüşmelere başladığı dile getiriliyor. Alanyaspor cephesi de Trabzonspor'un Siopis'e ilgisini doğrularken, yapılan açıklamada "Biz hedefi olan her oyuncunun önünü açarız. Geçmişte de böyle yaptık. Trabzonspor ülkedeki 4 büyük kulüpten biri. Siopis de hedefleri yüksek olan bir oyuncu. Mali konularda orta yol bulunursa elbette transfere onay veririz" denildi.

BAKASETAS İLE BULUŞUYOR

Bordo-mavili takımın Yunan futbolcusu Bakasetas'ın da bu transfer çalışmasında rol aldığı ortaya çıktı. Eski takım arkadaşı ve vatandaşı Siopis ile transfer sürecinde görüşmeler yapan Bakasetas'ın Trabzonspor hakkında çok olumlu görüşler belirttiği de ifade edildi.

HIRSLI, HIZLI VE ÇOK ÇEVİK

Alanyaspor'un Yunan ekibi Aris Selanik takımından transfer ettiği Manolis Siopis hırslı yapısı, hızı ve çevikliğiyle tam not aldı. Neşeli tavırları ve pozitif enerjisiyle de Alanyaspor'un başarılarında büyük pay sahibi oldu. Yunan futbolcu, maç esnasındaki hırsı ve rakiplerini zorlamasıyla dikkat çekiyor. Takımdaki en hareketli ve enerjik futbolculardan biri olan Siopis, arkadaşlarıyla sık sık şakalaşarak herkesi güldürüyor. Maçlarda oldukça hızlı oynayan ve uzaktan şut çekmeyi seven Siopis büyük bir aksilik çıkmazsa artık bordo-mavili takımın formasını terletecek.