Son dakika spor haberi: Molde-Trabzonspor maçı A Spor'da!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, 3-3 berabere kaldığı maçın rövanşında Molde ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin Norveç deplasmanındaki zorlu mücadelesi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik randevu TSİ 19.00'da başlayacak.
25 YIL SONRA NORVEÇ'TE
Fırtına, Avrupa arenasında 25 yıl sonra Norveç'e gitti. 1996'da Norveç'in Bodo/Glimt takımı ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibini 2-1 ve 3-1 yenerek tur atlamıştı. Fırtına, söz konusu tarihten sonra Norveç takımlarıyla eşleşmemişti.