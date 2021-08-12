Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Molde-Trabzonspor maçı A Spor'da!

Son dakika spor haberi: Molde-Trabzonspor maçı A Spor'da!

Son dakika Trabzonspor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor, rövanş maçında Norveç ekibi Molde'ye konuk oluyor. 3-3 sona eren ilk karşılaşmanın ardından Fırtına, deplasmanda tur biletini almak istiyor. Mücadele bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:14
Son dakika spor haberi: Molde-Trabzonspor maçı A Spor'da!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, 3-3 berabere kaldığı maçın rövanşında Molde ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin Norveç deplasmanındaki zorlu mücadelesi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik randevu TSİ 19.00'da başlayacak.

25 YIL SONRA NORVEÇ'TE

Fırtına, Avrupa arenasında 25 yıl sonra Norveç'e gitti. 1996'da Norveç'in Bodo/Glimt takımı ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibini 2-1 ve 3-1 yenerek tur atlamıştı. Fırtına, söz konusu tarihten sonra Norveç takımlarıyla eşleşmemişti.

SON DAKİKA