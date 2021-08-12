Molde Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri | Fırtına vakti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında 3-3 berabere kaldığı Molde ile bugün deplasmanda rövanşa çıkıyor. Sezona İstanbul Riva'da hazırlanan ve 8 yeni transferle önemli bir atılım yapan bordo-mavililer; Hamsik'li, Gervinho'lu, Peres'li, Bakasetas'lı ve Nwakaeme'li kadrosu ile kazanarak turu geçmeyi hedefliyor. Tüm takım galibiyet için kenetlenmiş durumda ve şehir galibiyet bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da tüm planlarını kazanma üzerinde yapmış durumda. İlk maçtaki defansif zaaflar için de önlemler alındı.

4 POZİSYONUN 3'Ü GOL OLDU

İlk maçta rakibi karşısında 20'nin üzerinde pozisyona giren ama bunlardan sadece üçünü değerlendirebilen bordo-mavililer kalesinde gördüğü dört pozisyondan üçünde ise gol yemişti. Karşılaşmanın ardından yapılan antrenmanlarda savunma zaaflarını giderme üzerine çalışmalar yapan bordo-mavililerde tek değişikliğe gidilecek. Bu kez savunmanın sağında Peres'in, sol bekte ise Trondsen'in görev alması bekleniyor. Avcı, futbolcularını sık sık, "Takım savunması birlikte yapılır. Herkes savunmaya yardım etsin" uyarısı yaptı.

İŞTE MUHTELE 11'LER

MOLDE: LINDE, BJORNBAK, SINYAN, EIKREM, OMOIJUANFO, KNUDTZON, GRODEM, HUSSAIN, AURSNES, BRYNHILDSEN, HAUGEN

TRABZONSPOR: ĞURCAN, PERES, EDGAR, HUGO, TRONDSEN, BERAT, HAMSIK, BAKASETAS, GERVINHO, NWAKAEME, DJANINY

A SPOR'DA FUTBOL ŞÖLENİ

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Molde arasında Norveç'te oynanacak kritik randevu A SPOR ekranlarında olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma büyük heyecana neden olacak. Maç önü ve sonu röportajlar ile yorumlar da yine A SPOR'da olacak.

22 FUTBOLCU KAFİLEDE

Fırtına, dün sabah 09.45'te Trabzon'dan özel uçak ile Molde'ye hareket etti. Trabzonspor'un Molde kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Atakan, Hugo, Edgar Ie, Faruk Can, Serkan, Peres, İsmail, Hüseyin, Trondsen, Berat, Murat Cem, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Yunus, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho ve Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu yer aldı.

4 ÖNEMLİ EKSİK

Bordo mavili takımda Molde maçı öncesi dört önemli eksik var. Sakatlıkları bulunan Koita ve Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Dorukhan Toköz ve Cornelius bugün forma giyemeyecek.

KONFERANS LİGİ'NDE SİFTAH

Uefa tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu Konferans Ligi'nin ilk sezonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayan Trabzon sahasında Molde ile oynadığı ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

EN ÇOK AVRUPA LİGİ'NDE

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976- 77 sezonunda Avrupa serüvenine başladı. Bu periyotta Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde 87, Kupa Galipleri'nde 12, İntertoto'da 8 ve Konfederasyon Kupası'nda 1 maç oynadı.

25 YIL SONRA NORVEÇ'TE

Fırtına, Avrupa arenasında 25 yıl sonra Norveç'e gitti. 1996'da Norveç'in Bodo/Glimt takımı ile karşılaşan bordomavililer, rakibini 2-1 ve 3-1 yenerek tur atlamıştı. Fırtına, söz konusu tarihten sonra Norveç takımlarıyla eşleşmemişti.

MOLDE 33 PUANLA LİDER

Norveç ekibi, 15 hafta oynanan kendi liginde lider durumda. Bu periyotta 10 galibiyet, 3 beraberlik alan ve sadece 2 kez kaybeden Molde, ikinci sıradaki bir maçı eksik Bodo-Glimt'e 8 puan fark atmış durumda. 39 gol attı ve 13 tane yedi.

137. MAÇ, 50 GALİBİYET

Trabzon, Molde ile Avrupa kupalarındaki 137. maçını oynayacak. Fırtına, geride kalan 136 maçta 50 galibiyet, 35 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu periyotta rakip fileleri 175 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 186 gol gördü.