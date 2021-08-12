Kazanmaya geldik

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sahaya tur atlamak için çıkacaklarını söyledi. Aker Stadı'nda kameraların karşısına geçen ve ilk maçın taraftarlar için fantastik olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, "Eksik yanlarımızı gidermek için çalıştık. Olumlu ya da olumsuz durumları çıkardık. Gerekli adımları attık. Özellikle yediğimiz üç golün analizlerini yaptık. Topun arkasında beklediğimiz sürecin öncesinde neler yaptık, bunların analizlerini gerçekleştirdik, sahada da pratiklerini yaptık. Biz sahaya tur için çıkacağız ve bunu başarmak istiyoruz. Avrupa kupalarında gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Maça tamamen hazırız" dedi. Avcı şunları söyledi: "Biz buraya kazanmak için geldik. Evet Molde ligde 15, toplamda da 19 maça çıktı. Diri bir takım. Ancak Avrupa kupaları da bizim önemli hedeflerimizden birisi. Bu nedenle bir üst tura çıkacak sonucu alacağız.

TRONDSEN: MOLDE'Yİ TANIYORUM

Teknik direktör Avcı ile basın toplantısına katılan Norveçli Trondsen de sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi. 26 yaşındaki orta saha, "Öncelikle Molde'yi çok iyi tanıyorum. Bizim için kolay olmayacak. Molde iyi bir takım. Sahanın zemini bizim için farklı ama takım arkadaşlarım ve ben elimizden geleni yapıp turu geçeceğiz" ifadesini kullandı.

ERLING MOE: TRABZONSPOR İYİ TAKIM

Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, "Heyecanlıyız, karşımızda çok iyi bir takım var" dedi. Basın toplantısı düzenleyen Moe, "İyi bir mücadele ortaya koyacağımızı düşünüyorum ama umut ediyorum ki inisiyatifi de elden bırakmadan sıkı bir maç çıkartacağız. Bireysel çok iyi oyuncuları var ama bizi iyi bir maç bekliyor" dedi.