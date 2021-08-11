Trabzonspor maçı: Molde - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Molde - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MOLDE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Molde - Trabzonspor maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

MOLDE - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Molde-Trabzonspor rövanş maçında Macar hakem Adam Farkas düdük çalacak.

KONFERANS LİGİ'NDE İLK SEZON

UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin ilk sezonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayan Trabzonspor sahasında Molde FK ile oynadığı ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

25 YIL SONRA NORVEÇ'E GİDİYOR

Trabzonspor Avrupa arenasında 25 yıl sonra Norveç'e gidecek. 1996 yılında Norveç'in Bodo/Glimt takımı ile karşılaşan bordo-mavililer rakibini 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenerek tur atlamıştı. Söz konusu tarihten sonra Norveç takımlarıyla eşleşmeyen Karadeniz ekibi bu sezon 25 yıllık aranın ardından Molde FK ile Molde'de Aker Stadyumu'nda karşılaşacak.

TRABZONSPOR'UN MAÇ KADROSU AÇIKLANDI!

Trabzonspor'un Norveç kafilesinde 22 futbolcu yer alıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı kadroya, Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Hugo, Edgar le, Bruno Peres, Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniniy, Gervinho, Atakan , Hüseyin, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç ve Murat Cem Akpınar'ı dahil etti. Bordo-mavililerin dün imza artırdığı Cornelius ve Dorukhan Toköz kafilede yer almadı.