Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Lille Uğurcan Çakır için teklif yapacak!

Uğurcan Çakır ile ilgilenen kulüplere bir yenisi daha eklendi. Fransa şampiyonu Lille, kalecisi Maignan'ı Milan'a satmıştı. Fransız ekibinin Sanches'in satışı için de Liverpool ve Juventus ile görüştüğü biliniyor.



Buradan gelecek para ile de Uğurcan Çakır için teklif yapacağı belirtiliyor. Menajerler aracılığıyla nabız yoklayan Lille'in iki farklı teklif hazırladığı iddia edildi. İlk önerinin 24 yaşındaki eldiveni satın alma opsiyonu ile kiralamak, ikincisinin ise direkt satın alma şeklinde olacağı belirtiliyor. Rakamlar henüz netleşmezken, Trabzonspor yönetimi ise henüz kendilerine ulaşan resmi teklifin olmadığını belirtiliyor.