Molde - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un rövanş müsabakası, 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

Saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Macar hakem Adam Farkas yönetecek.

Müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını Balazs Szert ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ferenc Karako üstlenecek.

KADRO BELLİ OLDU

Bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Norveç'e hareket etti.

Trabzonspor kafilesinde, Abdulkadir Parmak, Anastasios Bakasetas, Anders Trondsen, Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Berat Ayberk Özdemir, Bruno Da Silva Peres, Edgar Miguel Le, Erce Kardeşler, Faruk Can Genç, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Jorge Djaniny Tavares Semedo, Kouassı Gervaıs Yao, Marek Hamsik, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan, Uğurcan Çakır, Vitor Hugo Franchescoli De Souza, Yunus Mallı ve Yusuf Sarı yer aldı.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticiler de kafileye eşlik etti.

Sakatlıkları bulunan Dorukhan, Koita ve Abdulkadir Ömür ise kadroda yer almadı.

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.