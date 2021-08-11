Kupalar için geldik

Fırtına, yeni transferleri Cornelius ve Dorukhan için imza töreni düzenledi. Danimarkalı forvet, "Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Takım için oynamayı ve kupalar kazanmayı dört gözle bekliyorum. Taraftarların, kulübe ne kadar bağlı olduğunu gördüm. Sabırsızlanıyorum. Bir santrfor olarak gollerime takıma katkı vermek isterim. Beklentilerin farkındayım" ifadesini kullandı.



GOL SAYISI VERMEM

Gol sayısı vermeyeceğini belirten Cornelius, "Sahada olduğum sürece taraftarımız için en iyisini yapacağım. Bundan şüpheleri olmasın" dedi. Dorukhan da şunları söyledi: "Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum ve çok gururluyum. Bu projede olduğum için Abdullah hocaya ve yönetime teşekkür ederim. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Umarım şampiyonlukta çok büyük katkım olacak."

112 BİN FİDAN BAĞIŞI

Başkan Ahmet Ağaoğlu, dün törende ülkemizdeki yangın felaketleri nedeniyle üzgün olduklarını söyledi ve iki futbolcudan, geleneksel hale gelen forma satışı yerine fidan bağışlamasını istedi. Önce "5'er bin forma yerine 61 bin fidan bağışı yazıyorum. Ne dersin Dorukhan?" diye soran Ağaoğlu, "Onur duyarım başkanım" karşılığını verdi. Aynı soruyu Cornelius'a da yönlendiren Ağaoğlu, "Tabii ki böyle bir şeyi reddedemem. Seve seve katkıda bulunmak isterim" karşılığını aldı.

PARMA'YA 4 MILYON 873 BIN EURO

Bordo-mavililer, Cornelius'un maliyetini açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada, "Fesih bedeli olarak Parma'ya 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 euro verilecektir. Futbolcuya her yıl 1.5 milyon euro ödenecektir. Futbolcu, Türk kulübü olmamak şartı ile 20 milyon euro'ya serbest kalabilir" denildi.



Cornelius, 1991- 92'de bordo mavili formayı giyen Olsen'den sonra ikinci Danimarkalı oyuncu olacak.

