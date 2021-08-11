Hoş geldin şampiyon

Türk spor tarihinde kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu olan Busenaz Sürmeneli, yurda döndü. Milli boksör ve beraberindeki kafileyi taşıyan uçak, saat 05.20 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na indi. Milli kafileyi havalimanında Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yetkililer karşıladı.



Başkan Ahmet Ağaoğlu, Busenaz Sürmeneli'nin çok önemli bir başarıya imza attığını vurguladı. Ağaoğlu, "Bu madalya çok farklı şeyler ifade ediyor. Ben de aktif sporcuydum, 'Allahım bana bir olimpiyat madalyası nasip et' diye ben de çok dua etmiştim. O altın madalya, bana kulüp başkanı olarak nasip oldu" diye konuştu.

TÜRKLERİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİM

Türkiye'ye altın madalyayı getirdiği için çok gururlu olduğunu vurgulayan Busenaz Sürmeneli, "Çocukluk hayalim, avuçlarımın içinde. Çok gururluyum. Türk kadını olmaktan, Türk kadınının neler yapabileceğini göstermekten dolayı çok mutluyum. Bu madalya, hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun. Yangınlarda çalışanlara, evleri yananlara, canı küçücük bile acıyan herkese umut ışığı olsun" dedi.