Trabzonspor Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius için basın toplantısı düzenlendi! İşte o sözler

Trabzonspor kulübü, Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius transferleri için imza töreni düzenledi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Andres Cornelius ve Dorukhan Toköz'ün açıklamaları şu şekilde oldu;

AHMET AĞAOĞLU: Cornelius, belki de bu sezon yapmış olduğumuz en zorlu transfer. Mayıs ayında başladık, iki defa kesintiye uğradı. Bir hayli zor bir transfer oldu. Kendisine hoş geldin diyoruz. Parma ile çok zorlu bir pazarlık süreci yaşadık. Onların da gösterdiği anlayışa ve katkılara teşekkür ederim. Umarım kısa sürede Serie A'ya yükselirler. Dorukhan Toköz, Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Gelişiminde büyük pay sahibi olan Beşiktaş'a da teşekkür ediyoruz.Eminim ki Vikinglerin mücadele gücünü sahaya yansıtacak. Kendisinden beklentimiz çok büyük.

FORMA YERİNE AĞAÇ SÖZÜ!

Adetten olduğu üzere, aramıza katılan her futbolcuya belirli miktarda forma satıyoruz. Ancak çok sıkıntılı bir süreç yaşadık, geçtiğimiz haftaki orman yangınları bizi çok üzdü. Yeryüzünde yaşayan her bireyin doğaya karşı sorumluluğu var.

Formayı her zaman satarız. Zaten duyduğum kadarıyla taraftarlarımız da bir hayli ilgi göstermeye başlamışlar. Beşer bin forma yerine, her iki oyuncumuza da 61 biner fidan bağışı yazıyorum.



Ülkemizin topraklarında 122 bin fidan, Dorukhan ve Cornelius'un katkılarıyla yetişecek.

DORUKHAN TOKÖZ: Trabzonspor camiasının içinde bulunmak çok gurur verici ve çok mutluyum. Böyle bir projenin içinde bulunmak gerçekten çok güzel. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Ben de kendi açımdan elimden ne geliyorsa vereceğim ve inşallah şampiyonlukta da katkım olacak.

ANDREAS CORNELIUS: Burada olmaktan çok mutluyum. Burası büyük bir kulüp ve bu da büyük bir fırsat. Burada oynamayı ve kupalar kazanmayı dört gözle bekliyorum. Taraftarların kulübe ne kadar bağlı olduklarını kısa süredir burada olmama rağmen görme fırsatı buldum. Bir santrfor olarak gollerle takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Gol sayısı vermek doğru olmaz ama sahada olduğum her dakika boyunca elimden gelenin en iyisini yapacağım.



En ufak bir katkım olacaksa çok mutlu olurum. Yaşananlar çok korkutucuydu. Bu yangından etkilenen, evlerini terk eden insanları gördüm. Onlara bir nebze de olsa katkım olacaksa, ben de bundan çok mutlu olurum.