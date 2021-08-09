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Trabzonspor'un Molde maçı A Spor'dan yayınlacak!

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, tarihi bir maça çıkacak. Medical Park Stadı'nda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelen ve 3-3 berabere kalan Fırtına, turu deplasmanda geçmenin planlarını yapıyor. Öte yandan Trabzonspor'un Molde maçı, A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'un Molde maçı A Spor'dan yayınlacak!

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Molde arasında Norveç'te oynanacak kritik randevu A SPOR ekranlarında olacak. Şenol Güneş Stadı'ndaki gol düellosunda Fırtına rakibiyle 3-3 berabere kalmıştı. Uzatma anlarında bordo-mavili temsilcimiz Anastasios Bakasetas ile bir penaltıdan yararlanamamıştı. Bu maçın rövanşı perşembe günü 19.00'da Norveç'te oynanacak. Trabzonspor'un tek hedefi Norveç'ten turu kapıp gelmek. Bu kritik mücadele A SPOR'dan naklen yayınlanacak. Maç önü ve sonu röportajlar ile yorumlar da A SPOR'da olacak.

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