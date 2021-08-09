Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor! Riza Durmisi, Nicolas N'Koulou, Kaan Kairinen... | TS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
BAS DOST
Club Brugge, geçtiğimiz sezon 4 milyon euro bonservis ile satın alınan Bast Dost'u satmayı düşünmediğini bildirdi. Trabzonspor'da Bas Dost defteri kapandı.
ALBERTO CERRI
Trabzonspor, Serie A'da Cagliari forması giyen 1.94 boyundaki golcü için zorunlu satın alma maddesi içermeyen kiralama teklifi yapıldı.
RIZA DURMISI
Sol bek arayışlarına devam eden Trabzonspor, İtalya temsilcisi Lazio'da forma giyen Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncu Riza Durmisi'yi gündemine aldı. Menajerler aracılığıyla görüşmeler başladı.
NICOLAS N'KOULOU
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Ligin başlamasına bir hafta kala Fırtına'da Abdullah Avcı'nın bir stoper daha istediği biliniyor. Karadeniz ekibinin son olarak Torino'da forma giyen Nicolas N'Koulou için nabız yokladığı iddia edildi.
KAAN KAIRINEN
Norveç'in Lilleström takımında forma giyen ve orta alanın merkezinde iki yönlü olarak görev yapabilen Kaan Kairinen için, bordo-mavililerin 1 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.