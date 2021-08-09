Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor! Riza Durmisi, Nicolas N'Koulou, Kaan Kairinen... | TS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

BAS DOST

Club Brugge, geçtiğimiz sezon 4 milyon euro bonservis ile satın alınan Bast Dost'u satmayı düşünmediğini bildirdi. Trabzonspor'da Bas Dost defteri kapandı.

ALBERTO CERRI

Trabzonspor, Serie A'da Cagliari forması giyen 1.94 boyundaki golcü için zorunlu satın alma maddesi içermeyen kiralama teklifi yapıldı.

RIZA DURMISI

Sol bek arayışlarına devam eden Trabzonspor, İtalya temsilcisi Lazio'da forma giyen Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncu Riza Durmisi'yi gündemine aldı. Menajerler aracılığıyla görüşmeler başladı.

NICOLAS N'KOULOU

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Ligin başlamasına bir hafta kala Fırtına'da Abdullah Avcı'nın bir stoper daha istediği biliniyor. Karadeniz ekibinin son olarak Torino'da forma giyen Nicolas N'Koulou için nabız yokladığı iddia edildi.

KAAN KAIRINEN

Norveç'in Lilleström takımında forma giyen ve orta alanın merkezinde iki yönlü olarak görev yapabilen Kaan Kairinen için, bordo-mavililerin 1 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.