Büyük gelir

Trabzonspor'un Molde ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında tribünlerin yüzde 50'si seyirciye açılmıştı. Satışa çıkan biletlerin tamamına yakını tükenirken toplam hasılatta belli oldu. Bordo-mavili kulüp Molde maçından 2 milyon 400 bin TL tribün geliri elde ederken maç günü TS Club mağazalarındaki satışın da arttığı ve buradan da 1 milyon TL hasılat elde edildiği öğrenildi.

ONLINE BAKTILAR

Trabzonspor'un Molde ile oynayacağı maç öncesi Norveç'in pandemi koşulları nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamaları bazı işlemlerin online yapılmasına neden oldu. Kulüp yetkilileri bu nedenle otel ve konaklama yerlerine online olarak baktılar. Daha önce gidip yerinde inceleme fırsatları da ortadan kalkmış oldu. Maç kafilesinde toplam 55 kişi yer alacak.