Trabzonspor Molde maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde takımına konuk olacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha sonra oyuncuların, dar ve geniş alan oyunları ile devam ettiği antrenman, çift kale maçla son buldu.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Molde maçının hazırlıklarını sürdürecek.