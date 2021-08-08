Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Cornelius geliyor

Hamsık, Gervinho, Peres, Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü alarak transfer şov yapan Trabzonspor, forvet sorununu da çözüyor. Karadeniz devi, çok uzun zamandır peşinde olduğu forvet Andreas Cornelius'u renklerine bağlamak üzere. Gündeme birçok isim gelse de teknik direktör Abdullah Avcı'nın her zaman 1 numaralı adayı olan 28 yaşındaki santrfor için artık geri sayıma geçilmiş durumda. Sörloth için Leipzig'in 20 milyon dolar istemesi üzerine rotasını yeniden Cornelius'a çeviren bordo-mavili takımın kurmayları, önce kulübü Parma ile masaya oturdu. Tarafların 4 milyon euro borservis bedelinde anlaştığı belirlendi. Ardından da ikinci aşamaya geçildi ve futbolcu ile masaya oturuldu.

Yapılan çetin pazarlıklar sonrasında Cornelius'un istediği rakam ile Karadeniz devinin önerdiği para arasındaki fark 1 milyon euro'ya kadar düştü. Bunun üzerine 1.93 boyundaki Danimarkalı golcü, menajerini dün Trabzon'a gönderdi. Menajer, kendisine sunulan evleri gezdi ve Facetime üzerinden Cornelius'a da gösterdi. Hatta bir evde karar kılındığı bile dile getiriliyor. Tüm bu gelişmeler bu transferin birkaç gün içerisinde açıklanacağına işaret ediyor. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde istediği 2 milyon 500 bin euro'luk maaştan kısmı fedakarlıklar yaptığı vurgulandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da tecrübeli futbolcu ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve bilgi verdiği öğrenildi.

LİSTENİN EN BAŞINDAYDI

Teknık direktör Abdullah Avcı'nın aylar önce yönetime verdiği listenin ilk sırasında Andreas Cornelius'un ismi yazıyordu. Yönetim, hem oyuncu cephesi hem de kulübü Parma ile uzun görüşmeler yapmasına rağmen, Danimarkalı futbolcunun menajerinin yüksek talepleri nedeniyle bir türlü orta yol bulunamamıştı. En sonunda inatları kırdı.

ATALANTA 4 YIL ÖNCE ALDI

Kopenhag'dan 4 yıl önce Atalanta'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü geçen sezon Parma'da kiralık oynadı ve 26 maçta 1 gol, 5 asiste imza attı. Cornelius önceki dönem de Fransız ekibi Bordeaux'da kiralık olarak top koşturmuş ve 29 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performas sergilemişti.