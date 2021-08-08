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Son dakika Trabzonspor haberi: Abdulkadir Parmak için Göztepe ve Adana Demirspor devrede

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasretini sona erdirmek isteyen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin yıldızı Abdulkadir Parmak'a Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Göztepe talip oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 15:16
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdulkadir Parmak için Göztepe ve Adana Demirspor devrede

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da mevcut oyuncuların talipleri de artmaya devam ediyor.

Günebakış'ın haberine göre; Trabzonspor'lu Abdulkadir Parmak için Adana Demirspor ve Göztepe'nin ciddi ilgisi olduğu öne sürüldü.

Her iki kulüp de oyuncunun menaceriyle temasa geçtiği ve Trabzonspor 'un kapısı çaldığı belirtildi.

Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Parmak'ı göndermek istemediği ve yerli rotasyonunda değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Şimdilik iki kulübe de olumsuz yanıt verilirken, hocanın kararının değişmesi halinde tekrar görüşmeler başlayacak.

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