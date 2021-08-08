Son dakika Trabzonspor haberi: Abdulkadir Parmak için Göztepe ve Adana Demirspor devrede

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da mevcut oyuncuların talipleri de artmaya devam ediyor.

Günebakış'ın haberine göre; Trabzonspor'lu Abdulkadir Parmak için Adana Demirspor ve Göztepe'nin ciddi ilgisi olduğu öne sürüldü.

Her iki kulüp de oyuncunun menaceriyle temasa geçtiği ve Trabzonspor 'un kapısı çaldığı belirtildi.

Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Parmak'ı göndermek istemediği ve yerli rotasyonunda değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Şimdilik iki kulübe de olumsuz yanıt verilirken, hocanın kararının değişmesi halinde tekrar görüşmeler başlayacak.