Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andreas Cornelius, Artem Dovbyk... | TS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

ANDREAS CORNELIUS

Trabzonspor, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius için girişimlerini sıklaştırdı. Transferde klüçük pürüzler gideriliyor. Yıldız futbolcunun menajeri Trabzon'a geldi ve görüşmeler başladı.

BAS DOST

Club Brugge, geçtiğimiz sezon 4 milyon euro bonservis ile satın alınan Bast Dost'u satmayı düşünmediğini bildirdi. Trabzonspor'da Bas Dost defteri kapandı.

ALBERTO CERRI

Trabzonspor, Serie A'da Cagliari forması giyen 1.94 boyundaki golcü için zorunlu satın alma maddesi içermeyen kiralama teklifi yapıldı.

ARTEM DOVBYK

Karadeniz temsilcisi, Dnipro forması giyen Artem Dovbyk'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Dovbyk için teklif yapıldı ve beklemeye geçildi.

CEDRIC BAKAMBU

Afrika basınında yer alan haberde, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bir dönem Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu için devrede olduğu iddia edildi. Haberde, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği yazıldı.