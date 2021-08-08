Ekuban Genoa’da

Kontratının bitimine 1 yıl kala kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve sezon kampına geç katılan Caleb Ekuban'ın Trabzonspor macerası resmen sona erdi. Karadeniz temsilcisi, Ganalı hücum oyuncusunun Serie A ekibi Genoa'ya 2.1 milyon euro karşılığında transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban'ın, 300 bin euro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin euro karşılığında Genoa'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.