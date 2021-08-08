Busenaz gururu

Japonya'dakı Olimpiyat oyunlarında Busenaz Sürmeneli, tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Aldığı altın madalya ile tarih yazan 23 yaşındaki boksörün kürsünün en üst basamağına çıkması bordo-mavili camiayı da sevince boğdu. Trabzonspor Kulübü boksörü olan Busenaz hakkında konuşan Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetici Yusuf Hayırlıoğlu "Maçı izlerken heyecandan kalbim duruyordu" dedi. Hayırlıoğlu "Busenaz ile maçtan bir gece önce görüştüm. Altın madalyayı alacağım dedi ve aldı. Trabzonspor için o sene bu sene. Bu sene Olimpiyatlarla başladık, inşallah futbol ve diğer branşlarda da şampiyonluklar gelecek" diye konuştu.