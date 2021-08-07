Türk futbolu değişiyor

Divan Başkanı Ali Sürmen, Türk futbolu için önemli gelişmelerin olduğunu söyledi. Sürmen şu ifadeleri kullandı: "Türk futbolunda, halının altına ötelenmiş birçok soruna rağmen, TFF kurullarının seçimle gelmesinin önünün açılması ile MHK'nin yapısının değişmesi, çok önemlidir. Öncelikle futbolu yönetenlerin taraftar kimliğinden ve kulüp yöneticilerinin de nefret dilinden uzaklaşması gerekir. Popülist söylemler, belki günü kurtarabilir, ancak sonuçta en büyük zararı kendi camiasına verir. Bu amaçla sporun paydaşlarının önce kendi kapısının önünü temizlemesi için, bölgesel ve ulusal ortak paydaları öne çıkarmalıyız.".



Sürmen; Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor başkanlarının ortak hareket etmeleri ve sürekli istişare halinde olmasının da çok değerli olduğunu vurguladı. Sürmen, "Bu noktada başkanımız Ahmet Ali Ağaoğlu ile Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'in söylem ve istişarelerini kutluyor ve destekliyoruz. Taraftarımız da buna uygun davranmalı" ifadesini kullandı