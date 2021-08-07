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Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Türk futbolu değişiyor (TS spor haberi)

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, TFF kurullarının seçimle gelmesinin önünün açılmasının Türk futbolu için önemli olduğunu söyledi. Sürmen, "Türk futbolunda, halının altına ötelenmiş birçok soruna rağmen, TFF kurullarının seçimle gelmesinin önünün açılması ile MHK'nin yapısının değişmesi, çok önemlidir." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:15
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Türk futbolu değişiyor (TS spor haberi)

Divan Başkanı Ali Sürmen, Türk futbolu için önemli gelişmelerin olduğunu söyledi. Sürmen şu ifadeleri kullandı: "Türk futbolunda, halının altına ötelenmiş birçok soruna rağmen, TFF kurullarının seçimle gelmesinin önünün açılması ile MHK'nin yapısının değişmesi, çok önemlidir. Öncelikle futbolu yönetenlerin taraftar kimliğinden ve kulüp yöneticilerinin de nefret dilinden uzaklaşması gerekir. Popülist söylemler, belki günü kurtarabilir, ancak sonuçta en büyük zararı kendi camiasına verir. Bu amaçla sporun paydaşlarının önce kendi kapısının önünü temizlemesi için, bölgesel ve ulusal ortak paydaları öne çıkarmalıyız.".

Sürmen; Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor başkanlarının ortak hareket etmeleri ve sürekli istişare halinde olmasının da çok değerli olduğunu vurguladı. Sürmen, "Bu noktada başkanımız Ahmet Ali Ağaoğlu ile Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'in söylem ve istişarelerini kutluyor ve destekliyoruz. Taraftarımız da buna uygun davranmalı" ifadesini kullandı

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