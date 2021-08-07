Hepinizi tebrik ederim

3-3 sona eren Molde maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın soyunma odasında oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettiği öğrenildi. Skorun üzücü olduğunu söyleyen ancak rövanşı kazanıp turu geçeceklerine inandığını söyleyen başarılı çalıştırıcının "Sezonun ilk maçları her zaman zordur. Ancak geleceğe dönük önemli sinyaller aldık. İyi yolda olduğumuzu gördük. Eksiklerimizi giderip daha iyi olacağız. Molde karşısında oynanan futbolla gözlere zevk verdiniz. Bu durum iyi işler yapacağımızı gösteriyor" dediği belirtildi.