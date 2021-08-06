Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Molde maçını Ahmet Çakar yorumladı! "Tek zaafı..."

Trabzonspor - Molde maçını Ahmet Çakar yorumladı! "Tek zaafı..."

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda oynadığı karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmasına karşın, alkış toplayan bir görüntü sergiledi. Sabah spor yazarı Ahmet Çakar, Trabzonspor'un Molde maçını köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor - Molde maçını Ahmet Çakar yorumladı! "Tek zaafı..."

Önce şunu söyleyelim Trabzonspor, Molde'den iyi takım... Daha sonra şunu söyleyelim; yeni transferler faydalı. Hamsik ve Gervinho dün gece kendilerini fazla parlatmasalar da özellikle Gervinho'nun hareketliliği Hamsik'in öldürücü pasları ilerisi için umut verici. Ama acı taraf şu; Molde dört kere geldi, 3 gol atıp beraberliği yakaladı. Böyle goller yenmez...

Trabzonspor - Molde maçını Ahmet Çakar yorumladı! "Tek zaafı..."

Dikkat edin, Trabzonspor'un yediği ikinci ve üçüncü golde Moldeli oyuncu bomboş. Demarke vaziyette. Trabzonspor, maça golle başladı. Bir kornerde ön direkte Nwakaeme ile çalışılmış bir gol buldu. Daha sonra dedik ya Molde ilk defa geldi, Serkan'ın arkasına bırakıverdiler, Molde beraberliği yakaladı.

Trabzonspor - Molde maçını Ahmet Çakar yorumladı! "Tek zaafı..."

İkinci golde bir yan topta Vitor Hugo'nun geçen sene çok kez yaptığı gibi Trabzonspor öne geçti. Ama akabinde baktık adamlar yine geldi, bomboş pozisyonda golü attı. Trabzonspor üçüncü golü de buldu ama yine yediler. Son saniyede Trabzonspor penaltıyı da buldu, bu sefer Bakasetas direğe takıldı.

Trabzonspor - Molde maçını Ahmet Çakar yorumladı! "Tek zaafı..."

İşin ilginci şu; "Trabzonspor penaltıyı atar kazanır" diyorduk, top direkten döndü, dönen topta az kalsın Molde golü bulup kazanıp gidecekti. Sonuçta iş rövanşa gitti. Deplasman gol kuralı ortadan kalktığına göre Trabzon bu takımdan iyidir ve rövanşı kazanacak kalitededir.

Trabzonspor - Molde maçını Ahmet Çakar yorumladı! "Tek zaafı..."

Ama dikkat etmeleri gereken husus yenen basit goller, bu gollerde yapılan pozisyon hataları. Çünkü bu zaaf giderilmezse lig maçlarında da Trabzonspor'u büyük problem bekler. Hakemi çok beğendim. Aslında maç kolaydı ama sıfır hataya yakın bir maç yönetti.

SON DAKİKA