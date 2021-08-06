Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Trabzonspor'dan Flavio'yu kadrosuna katan Karadeniz ekibi Diabate'yi de kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü kanat oyuncusu yeni sezonda yeşil beyazlı formayı giyecek.
Son dakika transfer haberleri | Trabzonsporlu Diabate Giresunspor'a kiralandı!
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Trabzonspor'dan Flavio'yu kadrosuna katan Karadeniz ekibi Diabate'yi de kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü kanat oyuncusu yeni sezonda yeşil beyazlı formayı giyecek.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 18:42 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 18:53