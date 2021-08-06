Son dakika transfer haberleri | Trabzonsporlu Diabate Giresunspor'a kiralandı!

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Trabzonspor'dan Flavio'yu kadrosuna katan Karadeniz ekibi Diabate'yi de kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü kanat oyuncusu yeni sezonda yeşil beyazlı formayı giyecek.