Son dakika spor haberi: Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Bas Dost Fırtına'ya önerildi

Trabzonspor'un forvet adayları arasına yeni bir isim daha eklendi. Bordo-mavililerin Dovbyk, Sörloth ve Willian Jose için temasları sürerken; menajerler aracılığıyla kulübe Hollandalı Bas Dost da önerildi. Yönetime, yapılan ön görüşmede 32 yaşındaki forvetin gelme fikrine nasıl baktığı soruldu. Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyen ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı karar verecek. Tecrübeli hoca olumlu bakarsa resmi girişim yapılacak. Bas Dost, bu sezon iki haftası geride kalan Belçika Ligi'nde bir kez gol sevinci yaşadı.