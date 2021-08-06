Gervinho'dan futbol dersi

Karadeniz devi ile ilk resmi maçına çıkan Gervinho, gözlerimizin pasını sildi. Hem sağ kanatta, hem sol kanatta görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının sonlarına doğru da forvete geçti. Her mevkide inanılmaz işlere imza atan Fildişili yıldız, defansa yardıma geldiği birkaç pozisyonda topu kaptıktan sonra 80 metre sürerek tüm Molde takımı peşine taktı, perişan etti. Attığı enfes çalımları ve hızı ile rakipleri çaresiz bırakan Gervinho, birkaç net pozisyonda şanssızlık yaşamasa ilk golünü de atabilirdi.