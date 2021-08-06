Aşıklar sonunda kavuştu

Şenol Güneş Stadı'nda özlem bitti. Trabzonspor, sezonun ilk resmi maçında Molde'yi konuk ederken, taraftarları da tribündeki yerini aldı. Tam 508 gün sonra takımlarını stattan izleme fırsatı bulan bordo-mavililer, 90 dakika boyunca büyük destekleriyle öne çıktı. En son 15 Mart 2020'de Süper Lig'de oynanan Başakşehir maçında stadı dolduran taraftarlar, tezahüratlarıyla geceye damga vurdu. Karşılaşma öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağıran bordo-mavililer, bitiş düdüğünün ardından şovunu sürdürdü.