Abdullah Avcı: Çok iyi şeyler yapacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde karşısında alınan beraberliğe rağmen 90 dakikanın sonunda mutluydu. Öğrencilerine övgüler yağdırarak sözlerine başlayan Avcı, "Cebimize koyacağımız; çok önemli şeyler var. İlk resmi müsabakamız. İstatiksel anlamda birçok rekor kırdık. Rakibi ceza sahasına ittik. Direkten dönen, dokunamadığımız toplar oldu. Belki iki farkla kazanabileceğimiz müsabakayı berabere bitirdik" dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Avcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir seferde 3 gol yememiştik. Bunlar olabiliyor. Savunma anlamında durumu teknik olarak çalışacağız. Çok İyi işler yapacağız. Göze hoş gelen, keyif veren bir futbol oynuyoruz. Bu yörenin insanının bunu istediğini de biliyorum. Çok iyi yoldayız, bugün (dün) bunun mesajını verdik. Gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Fiziksel olarak ilk kez 90 dakika forma giymiş oyuncularımız vardı."

AH BE BAKASETAS!

Fırtına'nın yıldızı Anastasios Bakasetas, dün gece tartışmasız sahanın en iyilerindendi. Anthony Nwakaeme ve Jorge Djaniny'nin gollerinde asisti yapan isim olan Yunan maestro, sahanın her yerindeydi. Hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan 28 yaşındaki futbolcu, oyunun iki yönünü de kullandı. Savunmaya da destek veren tecrübeli oyuncu, performansıyla 90 dakikaya damga vurdu. Ancak 90+4'te kazanılan penaltıyı direğe nişanlayarak büyük bir şanssızlık yaşadı. Bakasetas maç sonrası, "Çok üzgünüm ama turu geçeceğiz" dedi.