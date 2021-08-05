Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Hamsik’e özel görev

Orta sahanın kritik bölge olduğunu düşünen Abdullah Avcı, hata istemediğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Merkezde kesinlikle basit hata istemiyorum. Geri dönüşlerde sıkıntı çekmemek için geniş boşluklar bırakmamalıyız" dedi. Berat-Hamsik-Bakasetas orta saha üçlüsüyle başlamayı planlayan Avcı, Hamsik'in Berat'a yardım etmesini istedi.



KOITA VE ÖMÜR YOK

Bordo-mavili takımda Molde maçı öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan forvet Koita ve 10 numara Abdülkadir Ömür'ün bugün forma giyme şansı yok. Abdullah Avcı'nın kamp döneminde üzerinde durduğu kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.



136. MAÇ, 50 GALİBİYET

Fırtına, Molde ile Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 135 karşılaşmada 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı ve 51 kez de mağlup oldu. Bu periyotta rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 183 gol gördü.



EN ÇOK AVRUPA LİGİ'NDE

Trabzonspor, 1976-77 sezonunda Avrupa serüvenine başladı. Şampiyon Kulüpler Kupası/ Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/ Avrupa Ligi'nde 87, Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve İntertoto'da 8 maç oynadı.



KONFERANS LİGİ'NDE İLK SEZON

2021-22 Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu oldu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3'üncü ön eleme turundan başlayacak Fırtına, Molde ile iki maç oynayacak. Turu geçerse play-off'ta rakibi ise Roma.