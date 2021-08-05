Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Leipzig'den Trabzonspor'a Sörloth cevabı! "Kiralık değil satılık"

Son dakika spor haberi: Leipzig'den Trabzonspor'a Sörloth cevabı! "Kiralık değil satılık"

Son dakika spor haberi: Leipzig, Trabzonspor’a “Sörloth’u kiralamak değil satmak istiyoruz” yanıtı verdi ancak bordo-mavililer bu transferden vazgeçmiş değil. Girişimler devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Leipzig'den Trabzonspor'a Sörloth cevabı! "Kiralık değil satılık"

Karadeniz devinin bir süredir yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Sörloth için kulübü Leipzig'den beklenen yanıt geldi. Alman ekibi, Trabzonsporlu yetkililere, "Önceliğimiz oyuncuyu kiralamak değil satmak" yanıtını verdi. Bordo- mavililer ise transferle ilgili süreci devam ettirme yönünde karar aldı. Hem Norveçli forvetle Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yakın ilişkisinin hem de kulübünde fazla süre bulamama ihtimalinin yeni fırsatlar doğuracağı düşünülüyor. Trabzonspor'un yeni kapılar açmak için girişimler yapacağı ve transfer sezonunun son haftasına kadar Sörloth ihtimalini kovalayacağı da öğrenildi.

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