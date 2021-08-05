Son dakika spor haberi: Leipzig'den Trabzonspor'a Sörloth cevabı! "Kiralık değil satılık"

Karadeniz devinin bir süredir yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Sörloth için kulübü Leipzig'den beklenen yanıt geldi. Alman ekibi, Trabzonsporlu yetkililere, "Önceliğimiz oyuncuyu kiralamak değil satmak" yanıtını verdi. Bordo- mavililer ise transferle ilgili süreci devam ettirme yönünde karar aldı. Hem Norveçli forvetle Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yakın ilişkisinin hem de kulübünde fazla süre bulamama ihtimalinin yeni fırsatlar doğuracağı düşünülüyor. Trabzonspor'un yeni kapılar açmak için girişimler yapacağı ve transfer sezonunun son haftasına kadar Sörloth ihtimalini kovalayacağı da öğrenildi.