Abdullah Avcı: Molde’yi yeneceğiz

Avcı şöyle devam etti: "Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Biz bu yıl 50 resmi müsabaka planladık, bunun içinde Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig var. İyi bir başlangıç yapmak, hızlı mesafe almanı sağlar. Molde'yi iyi analiz ettik. Üst üste kazansak da sabır, oyun dalgalansa da sabır. İyi bir sezon başı planlaması oldu, erken yol aldık ve umarım bunun karşılığını alarak devam ederiz. Molde'nin bize göre avantajı 18 maç oynaması ve fizik olarak hazır olmaları. Ancak en iyi şekilde hazırlandık ve istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum. Fizik olarak eksiğimizi, hızımızı taraftar tamamlayacaktır."



TRABZON BENİM EVİM

Basın toplantısında konuşan Uğurcan Çakır, iyi konsantre olduğunu söyledi. Tecrübeli eldiven, transfer haberleri ile ilgili, "Burası benim yuvam. Takımımın kaptanıyım sorumluluklarım var şehre ve takımıma karşı. Bin transferi değil maçı düşünüyorum. Çok iyi konsantre olmuş durumdayım" dedi.