Son dakika transfer haberleri: Leipzig'den Trabzonspor'a flaş Alexander Sörloth cevabı!

Trabzonspor'un kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Alexander Sörloth'ta flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli yıldızın bonservisini elinde bulunduran Alman kulübü Leipzig, golcü oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadıklarını bordo-mavili yöeticilere iletti.

61Saat'te yer alan habere göre; Leipzig, Trabzonspor'a, "Oyuncuyu kiralamıyoruz, önceliğimiz satış ve satın alma bedeli 20 milyon Euro'dur" yanıtını verdi.

Bu gelişme üzerine bordo-mavililer oyuncunun transferini askıya aldı.