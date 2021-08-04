Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Leipzig'den Trabzonspor'a flaş Alexander Sörloth cevabı!

Son dakika transfer haberleri: Leipzig'den Trabzonspor'a flaş Alexander Sörloth cevabı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan kötü haber geldi. Leipzig'in Norveçli golcüyü kiralamaya sıcak bakmadığı ve bordo-mavili kulüpten 20 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:10
Son dakika transfer haberleri: Leipzig'den Trabzonspor'a flaş Alexander Sörloth cevabı!

Trabzonspor'un kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Alexander Sörloth'ta flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli yıldızın bonservisini elinde bulunduran Alman kulübü Leipzig, golcü oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadıklarını bordo-mavili yöeticilere iletti.

61Saat'te yer alan habere göre; Leipzig, Trabzonspor'a, "Oyuncuyu kiralamıyoruz, önceliğimiz satış ve satın alma bedeli 20 milyon Euro'dur" yanıtını verdi.

Bu gelişme üzerine bordo-mavililer oyuncunun transferini askıya aldı.

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