Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Flavio'nun Giresunspor'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Flavio'nun Giresunspor'a kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva'nın Giresunspor Kulübü Derneği'ne 2021/22 futbol sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.