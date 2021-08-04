Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Flavio'nun Giresunspor'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Flavio'nun Giresunspor'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcusu Flavio'nun GZT Giresunspor'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva'nın Giresunspor Kulübü Derneği'ne 2021/22 futbol sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 19:07 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 19:28
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Flavio'nun Giresunspor'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Flavio'nun Giresunspor'a kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva'nın Giresunspor Kulübü Derneği'ne 2021/22 futbol sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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