Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kaan Ayhan'ı kiralamak için harekete geçti!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kaan Ayhan'ı kiralamak için harekete geçti!

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer operasyonunu yürüten Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, sağ bek ve ön libero olarak da oynayabilen milli futbolcu için Sassuolo ile masaya oturacak. Fırtına'nın hocası da Kaan'ı joker adam olarak kadroda görmeyi hedefliyor. İtalya’dan ayrılacak olan Kaan’ın kiralanması konusunda şartlar zorlanacak. (Ts transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kaan Ayhan'ı kiralamak için harekete geçti!

Yaz transfer dönemine müthiş giren Fırtına; Gervinho, Peres, Hamsik, Koita, Dorukhan ve İsmail'i alarak bombaları üst üste patlattı. Toplamda 4 yabancı oyuncuyu renklerine bağlayan bordo-mavililerde, 8+6 şeklindeki yeni kural nedeniyle rota yerli isimlere çevrildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kaan Ayhan'ı kiralamak için harekete geçti!

Yurt içinde pek çok futbolcu için nabız yoklayan Trabzonspor, Avrupa'daki Türk oyuncular konusunda da detaylı bir çalışma yürütüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu doğrultuda en çok istediği isim; Kaan Ayhan.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kaan Ayhan'ı kiralamak için harekete geçti!

A Milli Takım'ın yıldızı, 3 farklı bölgede görev yapabiliyor. Esas mevki stoper olan Kaan, sağ bek ve ön libero olarak da oynuyor. Fırtına'nın hocası da, Kaan'ı joker adam olarak kadroda görmeyi hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kaan Ayhan'ı kiralamak için harekete geçti!

SASSUOLO İLE YOLLARINI AYIRACAK
26 yaşındaki Kaan Ayhan, Sassuolo'dan ayrılma fikrinde. İtalya ekibinde beklediği forma şansını bulamayan ve Serie A'da toplam 785 dakika süre alan Kaan, Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kaan Ayhan'ı kiralamak için harekete geçti!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de uzun zamandır gündeminde yer alan oyuncu için önümüzdeki günlerde Sassuolo'ya kiralık teklifi yapma planı yapan bordo-mavililerin, teklife satın alma opsiyonu koyup koymayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kaan Ayhan'ı kiralamak için harekete geçti!

Gurbetçi stoper, Almanya'da Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Eintracht Frankfurt formaları giyerken, 9 gol+8 asist üretti. A Milli Takım'ın da son dönemde banko isimleri arasında yer alan Ayhan, Euro 2020'deki 3 karşılaşmada da şans bulmuştu.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kaan Ayhan'ı kiralamak için harekete geçti!

Sassuolo'nun geçen yıl Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 4 yıllık sözleşme imzaladığı milli oyuncu Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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