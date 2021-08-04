Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kaan Ayhan'ı kiralamak için harekete geçti!

Yaz transfer dönemine müthiş giren Fırtına; Gervinho, Peres, Hamsik, Koita, Dorukhan ve İsmail'i alarak bombaları üst üste patlattı. Toplamda 4 yabancı oyuncuyu renklerine bağlayan bordo-mavililerde, 8+6 şeklindeki yeni kural nedeniyle rota yerli isimlere çevrildi.
Yurt içinde pek çok futbolcu için nabız yoklayan Trabzonspor, Avrupa'daki Türk oyuncular konusunda da detaylı bir çalışma yürütüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu doğrultuda en çok istediği isim; Kaan Ayhan.
A Milli Takım'ın yıldızı, 3 farklı bölgede görev yapabiliyor. Esas mevki stoper olan Kaan, sağ bek ve ön libero olarak da oynuyor. Fırtına'nın hocası da, Kaan'ı joker adam olarak kadroda görmeyi hedefliyor.