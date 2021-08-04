Son dakika spor haberi: Molde'nin hocası Erling Moe'dan tur yorumu! "Trabzonspor favori"

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçına hazır olduklarını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile kaptan Uğurcan Çakır'ın düzenledikleri basın toplantısında, Molde'nin oynadığı maç sayısının fazla olmasından dolayı avantajlı olduğu söylemleriyle ilgili Erling Moe, "Trabzonspor tarafının fazla maç oynadığımızın farkında olması bizim için güzel bir durum ama ilk maçta ev sahibi takım favori gözüküyor. Rakamlara baktığımız zaman Trabzonspor'un büyük takım olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftarın izleyeceğini aktaran Norveçli teknik adam, "Taraftarın önünde oynamak bizim için çok daha heyecan verici. Statlara daha fazla seyircinin alınmasını istiyoruz. Daha fazla seyircinin olduğu statlarda oynamak bize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Her maça kazanmak için çıktıklarını kaydeden Moe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evimizdeki maça en iyi skorla gitmek bizim için en iyi olandır. Kağıt üzerine baktığımız zaman Trabzonspor'un daha büyük bir takım olduğunu görüyoruz. Onlar bu maç için daha favori. Biz de daha önce daha büyük takımlara karşı nasıl oynadığımızı gösterdik. Bunu sahada göstermek için çalışacağız."

Öte yandan Molde, Medical Park Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.