Ekuban Genoa'da!

Trabzonsporlu Ekuban, transfer görüşmeleri yapmak için izin alarak dün İtalya'ya gitti. Genoa ile bir süredir temas halinde olan Ganalı futbolcu, bu kulüple son görüşmeleri gerçekleştirecek. Önümüzdeki sezon İtalya'da forma giymesi beklenen golcü futbolcunun, Genoa ile anlaşmaya varması bekleniyor. 27 yaşındaki forvet, İtalya doğumlu ve İtalya vatandaşlığı bulunuyor. Trabzonspor da Ekuban için Genoa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Karadeniz devinin bu transfer için 2.2 milyon euro alacağı dile getiriliyor.



İngiliz ekibi Leeds United'den 1 milyon euro'ya alınan Ekuban, Trabzonspor ile çıktığı 103 maçta 29 gol atıp, 18 de asist yaptı.